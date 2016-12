Pour 2017, la Polynésie à la Une de Géo

Rédaction web

Pour son numéro de janvier 2017, le magazine Geo consacre sa Une à "Tahiti et la Polynésie". Une photo vue du ciel de Bora Bora a été choisie. La vague de Teahupoo et l'art des Marquises seront évoqués dans le dossier consacré au fenua.Le magazine sera en vente à partir de jeudi, de quoi amener un peu de chaleur en métropole et de nostalgie aux Polynésiens ayant quitté leur fenua. Une belle promotion pour Tahiti et ses îles.Le magazine Géo a été lancé en 1979 et fait découvrir à ses lecteurs les cultures et paysages de différents pays au travers de grands reportages.