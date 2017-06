Port de Papeete : un nouveau terminal pour les croisiéristes...et la population

Rédaction web

Pour le directeur du Port Autonome, Georges Puchon, la construction de ce nouveau terminal permettra la venue d’un plus grand nombre de de paquebots de croisière et, surtout, de taille plus importante. Car l’organisation du site facilitera le traitement des divers « flux », qu’il s’agisse des passagers comme du fret et des marchandises.« Si, aujourd’hui, un paquebot de 2000 passagers arrivait à Tahiti, nous aurions un problème de logistique », souligne Georges Puchon.A l’heure actuelle, le secteur de la croisière représente 20% des recettes touristiques du Pays, soit quelque 12,5 milliards de francs par an. Et les autorités espèrent, grâce à ce nouveau terminal, accroître encore davantage la fréquentation. « Nous avons bon espoir », dit le directeur du Port Autonome.Concrètement, ce nouveau terminal consistera en la construction d’un bâtiment de 2600 m2, en bois tropical, orné d’une frise polynésienne. Intérieur et extérieur seront en outre végétalisés. Un restaurant (ouvert au public) sera construit à cinq mètres de hauteur offrant une vue sur la rade et Moorea.Le projet prévoit également une passerelle piétonne pour que les passagers puissent accéder au centre-ville sans perturber la circulation. D’une largeur de 5 à 6 mètres, elle sera elle aussi ouverte à la population qui pourra y effectuer des promenades.Les cabinets d’architecte en charge des plans (Tetra et Stanley Vota) assurent qu’ils œuvreront dans la continuité des aménagements déjà réalisés sur le front de mer et qu’ils s’attacheront à préserver les espaces publics.