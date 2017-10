Porinetia visite les 5 archipels

Cette semaine, Porinetia vous propose un tour complet des cinq archipels.



Un voyage éclair qui commencera à Ua Pou aux Marquises avec un reportage sur la pierre fleurie. Cette roche est sculptée et taillée par les artisans de l'île pour en faire des umete, des tiki, des bols et autres objets.



Ensuite, nous partirons à Rikitea pour rencontrer les élèves du CED de l'île et découvrir leur champ agricole.



Le voyage se poursuit à Tubuai avec un sujet sur la permaculture. Explications dans "Porinetia"...





Présenté par Ingrid Vohi