Porinetia au CED de Rikitea

A Ua Huka, une partie de la population a entrepris une marche rose dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.



Puis, à Nuku Hiva il y sera question de sport et plus particulièrement de pétanque et de cross scolaire.



Le voyage continuera à Rikitea. Les élèves du CED, en première année du Certificat polynésien des métiers d’art, ont bénéficié des conseils de professeurs. Ils ont également été soutenus, en matière de gravure et de sculpture sur bois, par des troisièmes années du Centre des métiers d'arts de Tahiti.



