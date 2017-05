Polynésie : un enfant sur trois est obèse

Le surpoids et l'obésité touchent de plus en plus de personnes. Selon une étude publiée en avril dans la revue médicale britannique The Lancet, 13 % de la population mondiale est obèse. Les auteurs de l'étude expliquent que ce chiffre pourrait passer à 20 % d’ici 2025. En France, le nombre d'obèses a triplé en 20 ans.Si les États-Unis sont particulièrement concernés, le Pacifique affiche aussi une situation extrêmement critique. Et la Polynésie arrive en têtesur le podium du poids. Sur le fenua, même les enfants sont concernés puisqu'un sur trois est obèse. La balance s'affole, ils pèseraient en moyenne, près de 20 kilos à seulement deux ans.Ce fléau polynésien fait l'objet d'une enquête de France O.En 2014, le monde comptait 641 millions d’obèses adultes.