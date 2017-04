Polynésie : les résultats complets du premier tour

Rédaction web

François Fillon (LR) obtient 35,28% des suffrages en Polynésie, devant Marine Le Pen (FN), 32,54%, et Emmanuel Macron (En Marche), 14,70%.Suivent Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), 7,87%, Benoit Hamon (PS), 2,91%, Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République), 2,34%, François Asselineau (UPR), 1,59%, Philippe Poutou (NPA), 1%, Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), 0,91%, Jean Lassale, 0,59% et Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès), 0,27%.