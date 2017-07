Pologne : Edouard Fritch se rend au camp d’Auschwitz-Birkenau

Rédaction web avec communiqué

« Cette visite a été particulièrement émouvante », indique un communiqué de la Présidence. « Inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979, les camps d’Auschwitz et Birkenau illustrent pleinement la diversité des sites pouvant figurer au patrimoine mondial, du fait de leur singularité et de leur importance dans l’histoire de l’humanité », ajoute celui-ci.« Dans un registre complètement différent, le paysage culturel de Taputapuatea, en tant que berceau de la civilisation polynésienne, point de départ de grandes navigations dans le triangle polynésien, aurait ainsi toute sa place dans la liste de l’UNESCO. Le travail de longue haleine effectué au cours des dernières années touche à son but et une décision sur l’inscription du paysage culturel au patrimoine mondial est attendue d’ici la fin de la semaine », conclut le communiqué.