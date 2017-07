Police 2000 : cinéma et manèges pour 400 enfants défavorisés

Depuis 1988, l'Association Police 2000, créée par des policiers solidaires, offre aux enfants des quartiers défavorisés une journée récréative.



Cette année, plus de 400 enfants âgés de 4 à 9 ans ont pu en profiter pour se changer les idées . Au programme : une séance de cinéma, une visite du haut-commissariat, un goûter à la mairie de Papeete, et plein d'émotions sur les papio !



Cette sortie est organisée deux fois par an. La prochaine journée sera organisée en décembre, juste avant Noël.