Poisson cru au taioro

Je commence avec le poisson que je coupe en morceaux de taille moyenne.Je continue avec l’oignon en fines tranches et la tomate en cubes.Je récupère le bol de poisson, j’ajoute les oignons, les tomates, le jus de citron jaune et enfin le taioro. Je mélange bien et je finis avec un peu de sel et de poivre.