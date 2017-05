Pointe Vénus : le projet d’aménagement a débuté

La pointe Vénus s’embellit. Mahina attendait depuis longtemps le réaménagement du site. «Cette concrétisation est importante, autant pour le Pays que pour la commune », explique le maire, Damas Teuira ce matin.



Cette réhabilitation a pour objectif de redonner une dimension prépondérante au site dans le paysage touristique de Tahiti. « Il faut que tout le monde puisse se réapproprier le patrimoine cultuel et historique de la pointe Vénus. C’est une opportunité pour Mahina de mettre valeur toutes ces richesses. » ajoute-t-il.



Les travaux consistent en l’aménagement du remblai Nord-Est en une zone de stationnement structurée et paysagère d’une superficie de 6900 m². La capacité de stationnement du site sera de 125 places de véhicules dont 5 pour des personnes à mobilité réduite, et de trois bus. Des cheminements piétons sont également prévus sur la zone littorale.



Le ponton existant sera également agrandi de 10 mètres supplémentaires pour développer les activités nautiques. L’aménagement offrira un accès plus large aux prestataires de tourisme pour leurs excursions vers les motu de la zone. Enfin, une esplanade de 500 m² sera réalisée afin de mettre en valeur le phare de la pointe Vénus.



Côté plage, au sud-ouest du site, le service du tourisme souhaite, en concertation avec la commune, mettre en place un point de vente d’une superficie 15 m² afin d’y installer une activité commerciale de proximité : vente de glaces, produits alimentaires en « take away », et location de matériels nautiques.