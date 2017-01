Plusieurs écoles resteront fermées mardi

Rédaction

Une majorité des établissements scolaires devraient rouvrir leurs portes dès mardi. Ce sera notamment le cas pour tous les collèges et lycées de Tahiti et Moorea, à l’exception des lycées Aorai et Taaone à Pirae qui ne devraient rouvrir que le 30 janvier.Les écoles publiques, elles, seront toutes ouvertes dès mardi sauf :les écoles Pirae-Taaone et Tuterai Tane.Fariimata et Toata.l’école Afareaitu primaire.les écoles Verotia et Teroma.toutes les écoles seront encore fermées mardi mais devraient rouvrir mercredi matin.Dans l’enseignement privé, tous les établissements protestants seront ouverts mardi. Pour ce qui est de l’enseignement catholique, les informations n’ont pas encore été communiquées.