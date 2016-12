Plus que six jours pour s'inscrire sur les listes électorales

Rédaction Web

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales, et pour ce faire il faut être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, être de nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques.Pour s'inscrire, il faut se rendre soit à la mairie de son domicile ; Soit à la mairie d'une commune dans laquelle on est assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans ; Soit à la mairie de sa résidence à condition d'y résider de manière effective et continue depuis au moins 6 mois.Concernant les documents à fournir, une pièce d'identité ou un passeport et un justificatif de domicile (S'il s'agit de votre domicile : un justificatif de domicile de moins de 3 mois (Facture EDT ou OPT). S'il s'agit du domicile de vos parents : attestation du parent (sur papier libre) certifiant que vous habitez chez lui + un justificatif de domicile du parent. S'il s'agit de votre résidence : justificatif de la résidence depuis plus de 6 mois dans la commune).