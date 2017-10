Plus de 6000 croisiéristes à Tahiti dans les prochains jours

Rédaction web

Quatre navires de croisière arriveront à Tahiti dans les prochains jours. Soit plus de 6 000 touristes. Le ballet débute jeudi soir avec le Boréal et ses 264 passagers et 140 membres d’équipage. Il repartira vendredi soir direction Bora Bora et sera de retour à Tahiti le jeudi 26 octobre pour une nouvelle escale.Mardi 24, le Norvegian Jewel (2300 passagers et 1100 membres d'équipage) sera à Papeete. Mercredi soir il naviguera vers Raiatea.Encore plus grand, le Emerald Princess arrivera jeudi à 8 heures avec 3100 passagers et 1100 membres d’équipage à son bord. Tôt vendredi, il repartira, direction Moorea.Jeudi soir, c'est un navire plus petit (450 passagers et 330 membres d’équipage)qui accostera à Papeete : le Seabourn Sojourn. Il partira vendredi soir pour se rendre aux Tuamotu, à Rangiroa.Les croisiéristes seront accueillis par des animations de Tahiti tourisme : Tourisme organisera un accueil des passagers de ces paquebots à Papeete : distribution de tiare tahiti et accueil musical et chansons locales ; prestation de danse ; démonstrations autour de la coco, d’attache de pareo et de confection de colliers de fleurs ; vente de produits artisanaux et divers produits locaux.