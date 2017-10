Plus de 5000 signatures en ligne contre le projet de pont à Punaauia

Rédaction web

La pétition en ligne contre le projet de pont entre la Pointe des pêcheurs et Muriavai, sur la route de ceinture de Punaauia, a recueilli plus de 5 000 signatures à ce jour. Le collectif des riverains de Muriavai et Nuuroa devait rencontrer le ministre de l'Equipement ce week-end. Mais Luc Tefaatau n'a finalement pas assisté à la réunion.Ce lundi, le collectif a déposé un courrier à l'adresse du Pays, un autre à l'Etat et un dernier au maire de Punaauia, pour demander que le projet de pont soit abandonné.Dans sa lettre, le collectif demande également où en sont les travaux pour le pont de Matatia, détruit lors des intempéries de janvier dernier. "N'est-il pas plus utile d'utiliser les fonds (destinés au projet, NDLR) pour finaliser Matatia ?", se demande le collectif.