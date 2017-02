Plus de 200 jeunes sensibilisés à la sécurité routière à Moorea

Rédaction web

L'opération "Halte à la prise de risque" (HPR) avait pris ses quartiers, ce samedi, à Afareaitu, sur l'île soeur. Deux cent vingt-huit jeunes âgés de 17 à 25 ans ont pu ainsi bénéficier d'une journée de sensibilisation à la sécurité routière.Organisée par les gendarmes, en collaboration avec la Direction des transports terrestres et les auto-écoles, l'opération a permis aux participants d'écouter divers intervenants, professionnels de la prévention, assureurs, chirurgiens, témoins d'accident. Les jeunes ont également pu tester le simulateur de tonneaux et le simulateur d'alcoolémie.En fin de journée et après avoir répondu à un questionnaire, les meilleurs ont été récompensés par différents lots: cinq formations au permis de conduire, quatre formations au code de la route, des Vini, des entrées cinémas et d'autres lots offerts par les sponsors de l'opération.Chaque année, les sessions HPR sensibilisent ainsi mille jeunes polynésiens.