Plus d’une centaine de golfeurs attendus à Moorea

Le Tahiti Golf Open International revient en force dans une 32ème édition offrant un cadre d’exception à ses participants, à savoir les greens du Moorea Green Pearl. En proposant ce site unique, la Fédération Polynésienne de Golf (FPG) souhaite faire un focus sur le tourisme et permettre à “l'île soeur” de jouir des retombées positives de cet événement



La relance du Moorea Green Pearl est au coeur des objectifs de la FPG qui lui promet une meilleure visibilité et une médiatisation plus conséquente. Des live sur le web seront notamment diffusés en Polynésie, en Australie et dans d’autres pays étrangers.



À Moorea, les participants auront la possibilité de profiter des activités touristiques de l’île, en aparté du tournoi, via des packages mis en place avec une agence spécialisée dans les voyages golfiques.



Le Tahiti Golf Open International est devenu une étape incontournable du circuit professionnel du Pacifique depuis son partenariat avec la Professional Golfer Association (PGA) Australienne et rencontre un réel succès chaque année. Et cette 32ème édition promet elle aussi d'être “golfiquement” passionnante !



La 31 ème édition avait vu l’Australien Callan O’Reilly s’imposé comme grand vainqueur de l’Open face à des adversaires de taille, tels que Daniel Pearce et Andrew Kirman avec un score de 197.



Côté amateurs, Matahiapo Wohler a inscrit le meilleur score avec un total de 294 points. Et chez les dames, c'est Coraline Petras qui a remporté l’Open pour la 4ème année consécutive avec un total de 317 points.



Chez les juniors, rappelons que Nauriki Dury et Yann Lucas avaient gagné la compétition.



Le programme: