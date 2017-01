Pluie, inondations, éboulements à Tahiti... les recommandations de sécurité

Pluies intenses sur Tahiti et Moorea dans la nuit de samedi à dimanche. En quelques heures, plusieurs communes se sont retrouvées sous les eaux. Les secours sont mobilisés. "Le danger maintenant, c'est la curiosité" a déclaré le haut-commissaire René Bidal. La population est invitée à limiter ses déplacements.



Les recommandations de sécurité à suivre :



> Eloignez vous des câbles et poteaux électriques à terre



> ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes;



> Empêchez vos enfants de jouer dans les cours d'eau, rivières etc. Risque d'accident et de maladies. Gare à la leptospirose.



> Evaucez les habitations situées au bord des rivières, en liaison avec les maires et les services de secours;



> limiter les trajets aux seuls déplacements urgents, en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, effondrements de la chaussée etc…



> se tenir informer via la radio, la télé, internet