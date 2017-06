Pluie d’arrêts maladie à la DSP

J-B. C.

Applicable depuis aujourd’hui, cette réforme modifie les horaires de travail des policiers. Auparavant, ils étaient en service deux après-midi de suite, puis deux matinées avant d’obtenir deux jours de congés.Mais avec la modification des textes, ils doivent aujourd’hui travailler deux matinées, puis deux après-midis, ce qui, in fine leur fait perdre une journée de repos (un après-midi et une matinée).Probablement pour cette raison, plusieurs agents se sont fait porter pâles aujourd’hui.Selon nos informations, ce matin, sur une équipe de six fonctionnaires, seuls deux étaient présents. Et ce mercredi après-midi, cinq autres policiers ont déposé des arrêts maladie pour une équipe composée de sept agents.