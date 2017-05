Plongée sous-marine : un requin mord un moniteur

La pratique du shark-feeding est une nouvelle fois pointée du doigt. Lundi, lors de deux plongées successives, un moniteur expérimenté s’est fait mordre par un squale alors qu’il n’avait pas de nourriture sur lui. Heureusement, celui-ci est sain et sauf mais sa blessure lui a valu dix points de suture.



Il explique que l’incident s’est produit à cause d’une maladresse de sa part. « Je suis descendu avec mes gants en laine au lieu de mes gants de plongée en néoprène. Or les premiers sont ceux que j’utilise pour manipuler les poissons pour le feeding.» Imbibés d’odeurs, ils ont attiré un requin gris qui a voulu repartir avec le gant de la main gauche du plongeur.



Même s’il est le seul responsable de l’accident, le plongeur a décidé de mettre en place différentes procédures pour répondre aux exigences de sécurité : plus de nourrissage à main, plus de contacts avec les animaux, appâts placés au sol, nouvelle distance de sécurité avec plongeurs...



Il demande que le nourrissage des requins soit davantage encadré. « Il faut qu’une nouvelle réglementation soit mise en place et qu'elle soit la même pour tous les clubs de plongée en Polynésie », ajoute-t-il.



La législation en vigueur impose que les zones de feeding soient situées à 1,5 kilomètre des passes et du lagon. Mais aucune réglementation n'est pour l'instant imposée sur la manière de nourrir les squales…