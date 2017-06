Place au bilan pour l'Autorité de la concurrence

Cet organisme examine tous les secteurs du marché, en passant par transports au médicaments et les produits de première nécessité.



Elle a débuté son activité il y a un an, une occasion pour son président de dresser un premier bilan : "La mise en place de la concurrence a pris du temps dans tous les pays du monde, et même si cela fait un an que nous sommes en activité ici, ce n’est presque rien pour que les effets se fassent sentir ", explique Jacques Merot. "Quand on veut développer la concurrence, il faut prendre des décisions qui petits à petits, vont modifier les incitations des opérateurs économiques et là, le consommateur peut s’y retrouver en qualité et prix des produits", ajoute-t-il.



Les pratiques en matière de concurrence changeront donc progressivement.