Place à la comédie avec Jane The Virgin, votre nouvelle série sur TNTV!

Inspiré d'une télénovela vénézuélienne, la série est couronnée de succès aux Etats Unis dès les premiers épisodes et gagne rapidement en popularité. De même pour Gina Rodriguez qui, remporte le Golden Globe de la Meilleure actrice dans une série comique ou musicale en 2015.



Synopsis

La série parle de la vie complètement folle et digne d'une telenovela de Jane Villanueva, une jeune femme qui enfant avait fait à sa grand-mère très pieuse la promesse de rester vierge jusqu'au mariage mais qui se retrouve, à la suite d'une erreur médicale, accidentellement inséminée artificiellement. En plus de cela, le donneur n’est autre que Rafael Solano, le patron de Jane, un riche playboy avec qui elle avait flirté plus jeune.