Pirates des Caraïbes 3 et 4, ce dimanche à 19h30

Pour résister à Lord Beckett et son armada, Will Turner, Elizabeth Swann et le capitaine Barbossa doivent rassembler les 9 Seigneurs de la Cour des Frères mais , le capitaine Jack Sparrow, manque à l'appel…

« Les effets spéciaux, les décors construits au Studio Universal et aux Bahamas, les costumes, le maquillage sont époustouflants. Les scènes de bataille spectaculaires. Gore Verbinski a réalisé une mise en scène coup-de-poing. » Le Figaroscope