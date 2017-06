Pirae: une participation en légère hausse

Rédaction Web avec Maite Mai et Mata Ihorai.

Dès 9h ce matin, les ukulele et guitares ont animé la cour de l’école du Taaone. L’arrêté municipal adopté en mai 2013 interdisant la diffusion de musique aux abords de l’école, n’aura freiné personne. "Que voulez-vous ? explique cette mama, que les gens viennent et repartent ? Avec notre orchestre, ils s’arrêtent, ils nous filment prennent des photos, rigolent, et les habitants de la commune sont heureux."Un peu plus loin, près de la buvette, Vaihau, elle, se charge de vendre les produits artisanaux de sa grand-mère. "Les gens passent et ils sont surpris de trouver des produits artisanaux comme on en trouvait avant… comme ces confitures que je prépare sans additif".Ces animations auront-elles fait venir plus d’électeurs à ce second tour des législatives ? La réponse ce soir après 20h. Quoi qu’il en soit, en fin de matinée le taux de participation à Pirae était meilleur que celui du 1tour, mais il ne s’élevait qu’à 21,8%.