Pirae : un tournoi de rugby pour 200 enfants des quartiers

La journée a pour objectifs d’encourager les enfants à pratiquer une activité physique régulière, créer des liens entre les enfants d’un même quartier et à promouvoir des valeurs saines comme l’esprit d’équipe, la compétition, le dépassement de soi, la solidarité et le plaisir du sport.Cet événement appelé « le Pirae Milo Day » est organisé en partenariat avec la ville de Pirae et Nestlé Polynésie. Il rassemble des jeunes âgés de 7 à 12 ans afin de les initier au rugby, jeux de ballons et relais en équipe. Elle est ouverte à tous les enfants des quartiers de la commune.La journée est composée de deux groupes : les Aito, des enfants âgés de 7 à 9 ans et les Toa, des équipes âgées de 9 à 12 ans. Elle se déroule en trois étapes : initiation au rugby, mis à l’épreuve du relais et diverses activités inspirées des jeux Intervilles puis récompense et annonces des résultats.Le rugby Club de Pirae offrira aux gagnants des ballons de compétition et tous les participants repartiront avec un souvenir.