FAITS DIVERS

Pirae : un enfant d’un an et demi renversé par une voiture

Lundi 16 Janvier 2017 à 17:35 | Lu 3388 fois

ACCIDENT - Un enfant d’un an et demi a été blessé, ce lundi matin dans la servitude Afarerii V (Pirae), par la conductrice d’un véhicule. Celle-ci effectuait une manœuvre et n’a pas vu l’enfant qu’elle a percuté à faible allure.

