SOCIÉTÉ

Pirae : le ministre des Solidarités en visite à l’IIME

Vendredi 2 Juin 2017 à 17:06 | Lu 120 fois

SOCIAL - Le ministre des Solidarités et de la Santé, Jacques Raynal, en charge de la protection sociale généralisée, et de la prévention et de la famille, s’est rendu, vendredi, à l’antenne de Pirae de l’institut d’insertion médico-éducatif (IIME)

