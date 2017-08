Pirae : l’agresseur de la matahiapo jugé lundi en comparution immédiate

Rédaction Web

A l’issue de sa garde à vue dans les locaux de la DSP, le mis en cause a été présenté au juge des libertés et de la détention. L’individu n’a pas été très bavard devant le magistrat.Il a indiqué avoir été sous l’emprise de l’alcool au moment des faits et t avoir paniqué lorsque sa victime s’est réveillée.La septuagénaire a reçu de multiples coups de poing lui occasionnant 30 jours d’ITT.L’agresseur présumé, qui n’est autre que son voisin, comparaitra lundi devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires en état de récidive. Un chef passible de dix années de détention.