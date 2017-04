Pirae : cas suspect de tuberculose à l'école maternelle Tuterai Tane

Communiqué de presse

Les services de Santé dont le bureau de la veille sanitaire, les services d’hygiène scolaire et la médecine du travail coordonnent actuellement leurs actions avec la municipalité et des équipes pédagogiques.Les mesures de prévention et de sécurité mises en place suivent le protocole habituel et ordinaire dans ces cas de figure. Il a notamment fait l’objet d’une première réunion de présentation et de concertation avec l’équipe pédagogique et la municipalité ce lundi 10 avril 2017 à 12h00.Toutes les mesures de sécurité sont prises et les services publics de Santé sont vivement engagés sur ce dossier afin de préserver la santé des enfants, des personnels pédagogiques et communaux.Une première réunion d’information en présence des parents d’élèves est prévue mercredi 12 avril 2017 afin de leur présenter lasituation et le protocole mis en œuvre.