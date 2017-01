Pirae : Tenaho méconnaissable, Nahoata très affecté par les inondations

Le quartier de Nahoata est l'un de ceux les plus touchés par les inondations à Pirae. La rivière est sortie de son lit. La route est très abîmée, une partie du bitume est parti avec l'eau. En fin de matinée, le président du pays et maire de Pirae, une partie du gouvernement, le Haut-commissaire et le contre-amiral ont rendu visite aux sinistrés.



Le ministère de l'éducation et l'école Tuterai Tane, voisine, ont subi des dégâts. Ce matin, dans le bureau de Nicole Sanquer, dévasté par des coulées de boues, sa chef de cabinet sauvait ce qu'elle pouvait. Leilani Aumeran raconte : "On a la rivière Nahoata qui passe juste derrière, et avec les troncs d'arbre qui ont bloqué le passage, la rivière est sortie de son lit. On est entourés de murs, et ils se sont cassés. Toute l'eau est venue, l'eau est entrée dans le ministère. On essaie de sauver ce qu'on peut mais il n'y a pas grand chose à sauver."