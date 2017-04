Pinaki Fenua korereka

3ème documentaire d'une série de six sur sur l'atoll de Pinaki.Réalisé par Axel T. LichtléPinaki est situé à 10 nautiques au sud-est de Nukutavake.Cette petite île n'est habitée qu'une partie de l'année, lorsque le rahui est ouvert. Ce sont les familles de Nukutavake qui viennent à Pinaki pour exploiter le coprah sur leurs terres respectives.Le cargo vient de passer à Pinaki et ne reviendra que dans un mois et demi. Une grande partie des habitants est retournée à Nukutavake pour se reposer et voir la famille. Il ne reste sur l'île que six personnes.Visite de cette île qui recèle un hypothétique trésor et vivez le quotidien des habitants : le coprah, la pêche...