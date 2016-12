Pina’ina'i 6. 16 : les trous de notre mémoire

Chaque année depuis 2011, Pina'ina'i met l'accent sur la littérature polynésienne au travers d'un spectacle littéraire mêlant tradition, danse et musique. Sur le Paepae a Hiro de la Maison de la Culture, les textes prennent vie. La voie des orateurs se fait entendre dans la nuit. Les danseurs et danseuses suivent la mélodie des mots. Les musiciens font résonner leurs instruments. Une histoire se tisse et des émotions naissent.Cette année, le thème retenu pour cette sixième édition de Pina'ina'i était : "les trous de notre mémoire collective."