Pickles de navets et carottes

Je commence par faire chauffer ma casserole avec un bol d’eau. J’y ajoute le sucre et le sel ainsi que le vinaigre. Je laisse chauffer doucement.Je récupère mes navets et mes carottes que je coupe en gros morceaux. Je fais de même avec l’oignon.Je prends un pot à confiture ou autre, je dépose mes légumes à l’intérieur puis je verse ma préparation au vinaigre, sel et sucre.Je referme le tout et on peut déguster quelques jours après.