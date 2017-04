Photos / vidéo - Le dernier jour de Barack Obama à Tahiti

9h30. Le Rising Sun libère ses trois annexes, plus rapides et luxueuses que bien des navires qui croisent dans nos lagons. A l'aéroport, plusieurs dizaines de gendarmes sont en place. Un rameur longe le yacht, comme pour donner une idée de sa démesure.



9h45. Les gendarmes nous demandent de nous éloigner. Nous sommes le seul bateau à proximité du Rising Sun. Selon eux, nous retardons le départ de Barack Obama, et personne ne descendra du yacht si nous restons à 300 mètres. Nous nous éloignons à 500 mètres.



10h10. Barack et Michelle Obama sortent sur le pont arrière, seuls, pour une photo avec Moorea en arrière-plan. Ils sont rejoints par Oprah Winfrey, en robe jaune. La star de la télévision américaine leur propose de les prendre en photo. Puis le groupe d'amis pose ensemble, pour une photo qui sera la plus formidable promotion pour la Polynésie si elle est un jour publiée.