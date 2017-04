Photos / Vidéo - Hokule'a : l'accueil sera grandiose !

Rédaction Web avec Mike Leyral et Thomas Chabrol

Le "Mālama Honua Worldwild Voyage ", est le tour du monde entamé en 2013 par Hokule'a, pour promouvoir la protection de l’environnement et en particulier des océans. La Pointe Vénus, à Tahiti, sera une des dernières étapes de la pirogue traditionnelle avant de boucler son tour du monde en juin 2017 à Hawaï. Hokule'a, depuis son départ en 2013, a visité 24 îles, 150 ports, 27 pays et 5 continents.L'arrivée de la pirogue double le 14 avril prochain sera célébrée par tous les acteurs de la culture du fenua. 200 artistes seront réunis pour accueillir l'embarcation dans la pure tradition polynésienne.Une cérémonie haute en couleur et en senteur est prévue pour ces frères du Pacifique qui ont vogué pendant 3 ans sur les océans."Lorsque Hokule'a, Hikianalia et Faafaite seront à hauteur du motu Martin, je serais sur les hauteurs du Taharaa pour allumer un feu", dévoile Marguerite Lai. "Dès que tous les habitants de la baie de Matavai verront la fumée, ils allumeront aussi les feuillages qu'ils ont l'habitude de mettre au bord de la mer (...). La baie restera un peu mystérieuse avec les senteurs".Mais dès leur entrée dans la baie de Matavai, il y aura "des gens vêtus de leurs paréo ou rouge, ou blanc ou jaune (...). Ils seront avec des branches de cocotier..."Les organisateurs invitent la population à participer à cette cérémonie pour que les générations futures puissent à leur tour maintenir un lien avec l'océan.