Peu de mobilisation à Papara

Rédaction Web avec Oriano Tefau

Pas grande foule ce matin sous le grand chapiteau de Hotu Au. Les habitants viennent tranquillement pour accomplir leurs devoirs de citoyens. De 8 h à 10 heures, on remarquait même une petite baisse de fréquentation par rapport au premier tour. Ce que nous confirme Raina Fare, directrice de cabinet de la mairie de Papara. "Ce matin , peu de personnes se sont présentées ce matin aux urnes. Il y a une légère baisse par rapport au premier tour".Mais pas de quoi s’alarmer, la commune s’attend à ce que la population commence à venir plus dans l’après-midi, après leurs activités du week-end. "La population prend le temps de se lever, de prendre le petit déjeuner et vient tranquillement. Ils ont toute la journée pour venir. Il faut s'attendre à une augmentation de la participation dans l'après-midi".Beaucoup d'associations culturelles étaient occupées ailleurs, répétions en vue du heiva, compétitions sportives etc… "Tout le monde vaque à ses occupations et on va leur laisser le temps d'arriver tranquillement."Force est de constater que la politique n’est pas une priorité pour la population, mais elle a encore jusqu’à 19h00 pour aller voter et inverser la tendance.