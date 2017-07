Person of interest, saison 3 : A la vie à la mort - Sur écoute

Shaw et Finch se concentrent sur la nouvelle personne en danger, Genrika Zhirova, une jeune fille de 10 ans passionnée d’espionnage. En plus d'aider ses deux collègues, John travaille également avec Carter pour l'aider à arrêter des personnes travaillant pour le « HR ». Cependant l'équipe se rend vite compte que les deux affaires sont liées, la jeune fille ayant en sa possession des enregistrements compromettants de membres du « HR ». La jeune fille est finalement sauvée par Shaw et cette dernière commence à ressentir des sentiments pour la petite. Des éléments sur le passé de Shaw sont révélés, notamment sur le fait de savoir comment elle est devenue la personne qu'elle est aujourd’hui. Dans un autre temps, Carter avoue qu'elle a découvert que Laskey (son coéquipier) travaillait pour le « HR » et le fait chanter pour qu'il travaille désormais pour elle. Plus tard, Root fait une apparition dans la chambre de Shaw et l’assomme.