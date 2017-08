Person of interest : l'assaut final - la traversée de New York

Episode n°10 Le syndrome du survivant

L'équipe est sous le choc après le meurtre de Carter et la grave blessure de Reese par le lieutenant Simmons. Celui-ci est activement recherché par les autorités, mais aussi par les Russes qui s'estiment trahis par le HR. Au péril de sa vie, Reese a quitté l'hôpital pour partir à sa recherche en remontant toutes les pistes possibles. Shaw fait de même de son côté, mais Finch et Fusco parviennent à la retrouver. Ils savent, cependant, qu'ils auront plus de mal à localiser Reese. Détenu par le FBI, Quinn est le seul à savoir où est Simmons. Mais seule Root peut connaître l'endroit où se trouve Quinn. Finch doit lui faire confiance pour pouvoir retrouver Reese. Chaque membre de l'équipe a sa propre idée sur la façon de traiter Quinn et Simmons, mais ils ne sont pas les seuls. Elias a aussi son mot à dire...



Episode n°11 Mémoire morte

Après la mort de Carter et la guerre avec le « HR », Reese quitte ses amis, toujours extrêmement attristé par la mort de Joss, et part pour le Colorado où son père vivait. Pendant ce temps, la machine tente de donner un nouveau numéro à Harold, mais celui-ci est plutôt réticent. Après avoir été convaincu par Root, il finit par accepter. La nouvelle personne d'intérêt est donc Arthur Claypool, un ancien ami d'Harold quand celui-ci étudiait au MIT.