Person of interest : l'assaut final - la traversée de New York

Carter, qui connait maintenant le nom du chef du « HR », Alonzo Quinn, est déterminée à se venger de la mort de Cal Beecher. Elle met alors au point un plan, sans l'aide ou même l'accord de John et Harold, afin de monter l'un contre l'autre le « HR » et les Russes dePeter Yogorov. Elle demande pour ce faire l’assistance d'un de ses nouveaux alliés, Carl Elias. Alors qu'une bataille sanglante est sur le point d'éclater entre les deux belligérants, Finch reçoit la bagatelle de 38 numéros, tous de policiers corrompus au solde du « HR » étant visés par les Russes. Cependant Carter reste toujours fidèle à la loi, en appelant les fédéraux pour arrêter à la fois les hommes du « HR » et les hommes de Yogorov, et en demandant également, à un juge, un mandat afin d'arrêter Quinn. Cependant le magistrat s'avère être lui aussi corrompu et prévient Alonzo de l'arrivée immédiate de Carter. Cette dernière est finalement sauvée par John in extremis. Carter et Reese, qui emmènent Alonzo Quinn au FBI, sont alors filmés par une caméra de surveillance d'une voiture de police. Simmons, un membre haut placé du « HR », diffuse la photo de John à tous ses autres collègues corrompus en disant que « l'homme au costume va mourir ce soir ».