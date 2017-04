Person of Interest : Un numéro de trop - Le scoop

Série.



Les épisodes 4 et 5



Un numéro de trop

La Machine sélectionne un nouveau numéro, celui d'un certain Riley Cavanaugh, une petite frappe au service d'un mafieux irlandais nommé George Massey. Chargé d'éliminer Annie, la veuve d'un ancien employé du milieu, Ryan se retourne contre son boss, abattant au passage le fils de ce dernier. Reese réalise dès lors que sa mission n'est pas de neutraliser Ryan mais bien de le protéger de Massey...



Le scoop

La Machine a sélectionné Maxine Angelis, une journaliste d'investigation particulièrement efficace, et tenace, du New York Journal. Son enquête sur le réseau de flics corrompus de New York fait trembler l'administration et lui vaut de nombreux ennemis. Renseignée par une source anonyme et par un agent du FBI, elle est sur le point de révéler l'identité du dirigeant de cette "seconde police" : Christopher Zambrano, le fils d'un des parrains les plus puissants de Big Apple. Afin de la protéger, Reese doit se montrer particulièrement précautionneux : en parallèle, Maxine enquête en effet également sur les agissements du mystérieux "homme au costume"...