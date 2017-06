Person of Interest : Seule contre tous - Le prodige

Série.



Episode n°16 Seule contre tous

A Berlin, les agents Shaw et Cole viennent de faire tomber un trio de terroristes et s'apprêtent à s'envoler pour New York. Comme Reese et Finch, ils reçoivent des numéros, à la différence que ceux qui leur sont communiqués ont trait à des attaques terroristes. Ils sont également à deux doigts de découvrir qui se cache derrière ces numéros. Leur témérité représente un sérieux risque pour leur vie, et ces deux agents sont finalement désignés comme les nouvelles cibles à protéger. Mais Reese et Finch ont du mal à mener à bien leur mission, car Shaw est constamment sur ses gardes...



Episode n°17 Le prodige

Alors qu'une spectaculaire tempête s'abat sur la région, Reese et Finch s'inquiètent : la machine n'a pas fourni de numéros depuis trois jours. Quand elle se remet enfin à fonctionner, elle délivre simultanément six numéros. Cinq des six hommes concernés ont déjà disparu dans la nature Reese et Finch décident de se concentrer sur le sixième, un certain Jack Rollins. Ils soupçonnent le responsable des disparitions d'avoir successivement assassiné ses victimes et, ensuite, utilisé leur identité. Sa prochaine cible : Jack Rollins. Pendant leur enquête, ils croisent le chemin d'Alan Fahey, agent au FBI...