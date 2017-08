Person of Interest : Samaritain - Trafic à haute altitude

Episode n°12 Samaritain

Harold, Shaw et Arthur sont détenus par Contrôle car cette dernière veux obtenir des informations. Shaw étant déclarée inutile, elle est sur le point de se faire tuer quand Root fait irruption dans la pièce et réussit, avec des armes et l'aide de la machine, à faire sortir les trois personnes vivantes. Cependant, pendant leur fuite, elle est capturée par Contrôle.



Episode n°13 Trafic à haute altitude

Après avoir clairement dit à Finch, qu'il arrêtait tout, Reese embarque dans un avion, laissant son passé derrière lui et l'équipe. Mais il est en colère, quand il comprend que ses plans de voyage ont été modifiés. Lors du vol, Reese devra contre son gré, sauver un ingénieur informatique, où plusieurs personnes veulent le tuer.