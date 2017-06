Person of Interest : Les cartes en main - Confiance aveugle

Série.



Episode n°18 Les cartes en main

Reese et Finch partent pour Atlantic City, sur les traces d'un certain Lou Mitchell. Réparateur de montres à la retraite, connu pour son mauvais caractère, Lou Mitchell passe la plus grande partie de son temps au casino, où il perd inlassablement de grosses sommes d'argent. Reese et Finch ne tardent pas à comprendre pourquoi le numéro de Lou leur est tombé entre les mains. Pour empêcher un probable incident, ils doivent parvenir à berner le service de sécurité du casino. Pendant ce temps, le détective Szymanski se retrouve impliqué dans une sombre affaire, alors qu'il s'apprête à témoigner au procès de puissants trafiquants de drogue...



Episode n°19 Confiance aveugle

La machine a désigné Monica Jacobs, vice-présidente de Rylatech, une firme spécialisée dans la haute technologie. La jeune femme, très impliquée dans la réussite de l'entreprise, y est considérée comme une force montante. Finch se fait passer pour un informaticien et infiltre la société, hautement sécurisée, dans le but d'obtenir des informations sur la dirigeante, qu'il soupçonne dans un premier temps d'espionnage industriel. Pendant ce temps, Carter exige des réponses de la part de Cal au sujet de sa participation dans le meurtre de Szymanski...