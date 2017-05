Person of Interest : Le droit chemin - État critique

Série.



Les épisodes 6 et 7



Le droit chemin

Graham Wyler, un homme apparemment sans histoires vivant en banlieue, est sélectionné par la Machine. Pour l'observer plus efficacement, Reese décide de s'installer provisoirement dans le même quartier, sous une fausse identité, en compagnie de Zoe. Après quelques recherches, Finch découvre que le vrai Graham Wyler est décédé depuis 15 ans et que son voleur d'identité est en réalité un ex criminel dont les associés cherchent à se venger...



État critique

Une brillante chirurgienne est victime d'un chantage manigancé par un mystérieux individu. Soit elle tue son patient, le PDG d'une grande entreprise, sur la table d'opération, soit sa compagne meurt. Pour Reese, la course contre la montre commence pour identifier la menace et pour sauver donc deux victimes potentielles. De son côté l'inspecteur Carter enquête sur le meurtre d'un homme sur lequel on a retrouvé sa carte de visite. Le suspect est l'agent Snow. Mais ce dernier pourrait bien en réalité être lui aussi une victime...