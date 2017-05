Person of Interest : Gages d'amour - Mauvais endroit, mauvais moment

Série.



Les épisodes 8 et 9



Gages d'amour

La Machine sort deux chiffres, ceux de Sabrina et Daniel Drake, un couple dirigeant une maison d'édition, cible de multiples offres de rachats. Très vite, Reese découvre la raison de cette double "menace" : l'époux a engagé un petit truand pour assassiner sa femme... qui a pris les mêmes dispositions vis-à-vis de son mari !



Mauvais endroit, mauvais moment

Un chauffeur de taxi new yorkais prend un mystérieux individu à l'accent de l'Est qui lui promet 500 dollars en l'échange d'une course. Quelques heures plus tard, le client est retrouvé mort, assassiné... Reese commence sa surveillance rapprochée tandis que Finch découvre que le chauffeur, un certain Fermin Ordonez, est un ex-joueur de baseball professionnel cubain mettant de côté de l'argent pour faire venir sa femme et son fils, restés sur l'île. Malgré lui, Ordonez se retrouve aujourd'hui impliqué dans un trafic organisé par la mafia estonienne après avoir vendu pour quelques dollars l'ordinateur de Vadim Pushkov, le client retrouvé mort, lequel détenait des informations sensibles...