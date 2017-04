Person of Interest : Fin de la traque - La fille du consul

Série.



Les épisodes 2 et 3



Fin de la traque

La disparition non élucidée de la jeune Hannah Frey à Bishop, au Texas, il y a 20 ans, pourrait mener Reese et Carter sur la piste de Root. Toujours détenu par cette dernière, Finch est questionné sur la Machine afin de lui fournir tous les éléments permettant de la "libérer". Son interrogatoire devient de plus en plus violent, il est même témoin du meurtre de Denton Weeks, un agent qui pourrait révéler l'emplacement de l'ordinateur central... Reese découvre que Root se nomme en réalité Samantha Groves, l'ex-meilleure amie d'Hannah, dont la mort est confirmée. Grâce à cette information, Carter et lui réussissent à retrouver sa trace dans le Maryland...



La fille du consul

Finch est de retour aux affaires. Mais le traumatisme de son enlèvement est profond et la cicatrisation psychologique un long processus... Reese, lui, est déjà sur le terrain. La Machine a sélectionné Sofia Branco, la fille d'un diplomate brésilien sur le point d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Les ennemis de ce dernier sont nombreux et font de sa progéniture une cible de choix pour un enlèvement. Reese se fait engager comme garde du corps de Sofia. Mais la jeune femme, totalement insouciante, ne pense qu'à sortir et faire les boutiques, au mépris de la plus élémentaire sécurité. La mission s'annonce plus compliquée que prévu pour Reese qui, en outre, s'est peut-être trompé sur les origines de la menace pesant sur Sofia...