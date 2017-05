Person Of Interest : Costume sur mesure -  Réunions d'anciens

Série.



Costume sur mesure

Fusco travaille seul sur le nouveau numéro délivré par la machine. Carter et Finch sont encore à Ryker's Island, bien décidés à faire évader Reese, incarcéré avec les autres hommes capturés à la banque. Donnelly, toujours convaincu que le dangereux «homme en costume» fait partie de ses prisonniers, demande à Carter de mener un interrogatoire. Celle-ci sait qu'elle tient là une possibilité de faire évader Reese. Finch cherche à établir un contact direct avec Carter pour la guider dans son interrogatoire...



Réunions d'anciens

Alors que Donnelly escorte Carter et Reese pour les incarcérer, leur voiture tombe dans une embuscade tendue par Kara Stanton, l'ancienne partenaire de Reese. Kara tue Donnelly et enlève Reese, qui se retrouve dans la même situation que son ancien patron, Mark Snow. Sanglés dans des gilets d'explosifs, ils sont contraints d'effectuer la mission que Kara leur confie. Leur mission est de voler un disque dur. Plusieurs mois plus tôt, Kara était hospitalisée en Chine, et un homme lui rendait visite. Il lui demandait de travailler pour lui, lui promettant de lui communiquer le nom de celui qui l'avait envoyée en Chine pour voler un ordinateur portable. Kara enferme Mark et Reese et règle les bombes pour qu'elles explosent cinq minutes plus tard...