Person of Interest : 24h à vivre - Et tout recommence

Episode n°20 24h à vivre

Reese découvre dans la machine le matricule du docteur Richard Nelson, qui vient d'être couronné professeur émérite au cours d'une soirée de gala. Ce chirurgien du coeur respecté par ses pairs vient d'être empoisonné au cours du repas. Nelson est tout d'abord convaincu que Reese est le coupable avant que celui-ci lui explique qu'il est là pour l'aider à retrouver l'empoisonneur. En revanche, le docteur risque de ne pas survivre car le produit, radioactif, ne lui laisserait que 24h de répit. Par ailleurs, la machine ne fonctionne plus correctement. Le virus implanté par Stanton commence à faire son effet...



Episode n°21 Et tout recommence

Un virus affecte le programme et les résultats sont de plus en plus douteux. Reese et Finch doivent retrouver la trace d'un homme qui a fait fortune grâce aux nouvelles technologies. Pendant ce temps, Carter prend des risques en cherchant à tout prix à retrouver la trace du meurtrier de Cal...