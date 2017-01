Person Of Interest : les personnages principaux

Harold Finch , ingénieur informatique milliardaire

Michael Emerson

Finch est un ingénieur informatique milliardaire reclus qui a construit et créé une machine qui permet de détecter et de prédire les futurs crimes en désignant le numéro de sécurité sociale de la victime ou de l’auteur.

Il recrute John Reese, un ancien soldat des forces spéciales et agent de la CIA, pour l’aider à empêcher un crime violent lié à la personne d’intérêt que la Machine envoie. Finch travaille dans une bibliothèque abandonnée, qui leur sert de base à tous les deux. Finch est très discret et très soucieux de sa sécurité informatique. Le chien de Reese, Balou, un malinois ayant eu une formation militaire, est son compagnon et protecteur constant.