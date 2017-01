Person Of Interest, la série culte sur TNTV

Un carton d'audience aux Etats Unis avec plus de 13 millions de téléspectateurs en moyenne, une multitude de prix et de nominations pour le casting et la technique, Person Of Interest a suscité l'engouement du public et des critiques dès sa première diffusion. Un succès contagieux, qui s'est généralisé à tous les pays où la série est diffusée.

Efficace, complexe, pertinente, drôle et poignante, Person Of Interest est l'une des plus grandes séries de ces dernières années.



Série américaine créée par Jonathan Nolan et produite par J. J. Abrams

Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, Taraji P. Henson, Kevin Chapman



Diffusion : 2 épisodes le dimanche à 19h25