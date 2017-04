Person Of Interest : la saison 1 se termine et laisse place à la 2ème

Série.



Le 23ème et dernier épisode de la saison 1



A la racine

Pour sauver Caroline Turing, le dernier numéro donné par la Machine, Reese et Finch ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent avoir. La cible présumée est une jeune psy, dont la clientèle fortunée exige une entière discrétion. Fusco, qui assiste à une réunion des dirigeants de la DRH, confirme que l'organisation de policiers corrompus a reçu de l'argent d'un riche donneur d'ordre pour l'assassinat de Turing. Finch décide alors de faire appel à une vieille amie pour faire avancer l'enquête : Zoé Morgan.



Le 1er épisode de la saison 2



Libérée du mal

Reese provoque, harcèle même la Machine, en attendant une réponse concernant la disparition de Finch. Mais les données récoltées le mènent sur la trace d'un comptable du nom de Leon Sung, en danger de mort depuis qu'il a volé une énorme somme d'argent à un groupuscule d'extrême droite. Lancée dans une fuite sanglante et mystérieuse, "Root", qui détient toujours Finch, dévoile ses réelles motivations : la Machine doit être enfin "libérée". Et elle est prête à tout pour découvrir son emplacement...